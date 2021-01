Štvordňový školský týždeň by mohol pomôcť obnoviť vyučovanie vo februári

Deti by sa učili od pondelka do štvrtka v škole a tri dni by ostali doma.

27. jan 2021 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Zavedenie štvordňového školského týždňa by mohlo pomôcť obnoviť prezenčné vyučovanie vo februári.

V tlačovej správe to uviedol Peter Helexa, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Inštitútu stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica. Priblížil, že svoje tvrdenie opiera o analýzy z rôznych prístupov k udržaniu prezenčného vzdelávania v Európe.



V rámci štvordňového vyučovania by sa deti od pondelka do štvrtka učili v škole a tri dni by ostali doma. „Napriek tomu, že inkubačná doba ochorenia COVID-19 je rôzna, zväčša sa príznaky prejavia do troch až piatich dní.

Deti s príznakmi by tak zostali doma, ako pri iných vírusových ochoreniach,“ objasnil Helexa. Dodal, že dodržiavanie doteraz zavedených protiepidemických opatrení na školách by sa naďalej zachovalo.



Inštitút tiež navrhuje prehodnotiť vakcinačnú stratégiu s cieľom zaočkovať zamestnancov škôl do začiatku mája 2021. Podľa neho by si toto opatrenie vyžiadalo zo strany vlády maximálne úsilie na získanie dostatočného počtu vakcín.

Inštitút radí, aby štát od februára distribuoval všetkým učiteľom preventívne dávky vitamínov, aby mohli bezpečnejšie prečkať obdobie do ich kompletného zaočkovania.