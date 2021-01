Na juhozápade Slovenska hniezdi viac párov orla kráľovského

Orlica, ktorej ochranári v roku 2017 namontovali vysielačku, nalietala za tri roky vyše 55-tisíc kilometrov a navštívila celkom deväť krajín.

17. jan 2021 o 8:06 SITA

PEZINOK. Na juhozápade Slovenska medziročne stúpol počet hniezdiacich párov orla kráľovského. Pre agentúru SITA to uviedol Roman Slobodník, odborný

koordinátor Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Kým v roku 2019 evidovali ochranári 25 hniezdiacich párov tohto druhu dravca, v roku 2020 zaznamenali 36 párov. Takýto nárast považuje RPS za historický úspech.

Monitorujú ich

RPS sa v rámci projektu LIFE Pannon Eagle stále venuje monitoringu pohybu orlov kráľovských prostredníctvom satelitnej telemetrie. Veľká časť mláďat však neprežije ani rok, o čom svedčí aj fakt, že z desiatich vysielačiek, ktoré ochranári umiestnili na mláďatá orlov kráľovských, sú v súčasnosti aktívne už len dve.

Orlica pracovne nazvaná Zora podľa údajov z vysielačky od roku 2017 nalietala vyše

55-tisíc kilometrov a počas troch rokov navštívila celkovo deväť krajín.

"Aktuálne sa zdržiava na východe Slovenska a budúci rok predpokladáme, že už by sa mohla zapojiť do hniezdenia. Orlica Jana je mláďa označené zo západu Slovenska. No za rok a päť mesiacov preletela viac než 17-tisíc kilometrov a

stihla už navštíviť územie Slovinska a Chorvátska.

Posledné týždne sa zdržiava v Česku, pár kilometrov od hranice s Rakúskom," povedal Roman Slobodník.

Náš tretí najväčší

Orol kráľovský je po orliakovi morskom a orlovi skalnom tretím najväčším slovenským dravcom. Dospelý jedinec váži do štyroch kilogramov, rozpätie jeho krídel dosahuje od 180 do 210 centimetrov.

Vo voľnej európskej prírode žije 400 až 500 párov, na Slovensku približne 30 až 50 párov orla kráľovského. Spoločenská hodnota jedného jedinca bol vyčíslená na 5 990 eur. Orol kráľovský sa vo voľnej prírode môže dožívať 20 až 30 rokov.