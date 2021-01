Najkritickejším údajom sú stúpajúce počty ventilovaných pacientov, povedal Krajčí

Situácia v nemocniciach sa podľa ministra zdravotníctva zhoršuje zo dňa na deň, lôžka pre ventilovaných pacientov sú podľa semaforu červené.

9. jan 2021 o 12:30 SITA

BRATISLAVA. Najkritickejším údajom sú stúpajúce počty pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Najmä v nitrianskom regióne je potrebné ventilovaných pacientov presúvať do iných nemocníc. Situácia v nemocniciach sa podľa Krajčího zhoršuje zo dňa na deň, lôžka pre ventilovaných pacientov sú podľa semaforu červené, z reprofilizovaných je ich voľných už iba 53. Vážnu situáciu podľa šéfa rezortu zdravotníctva hlási aj košická nemocnica, možno bude vážnejšia aj v Banskej Bystrici.

Reprodukčné číslo je aktuálne na hodnote 1 až 1,1. Stále stúpajú počty hospitalizovaných, odhady, ktoré mal Inštitút zdravotných analýz, tak boli podľa ministra relatívne presné. Aktuálne je hospitalizovaných 3 142 pacientov, situácia vážnym spôsobom dolieha na nemocnice aj zdravotníkov.

Ak reprodukčné číslo neklesne pod 1, situácia môže byť o týždeň, dva veľmi kritická. Počet potvrdených

úmrtí je približne rovnaký ako počas minulého týždňa, minister však poukázal na to, že pri 8-tisíc pozitívne testovaných denne ochoreniu pravdepodobne podľahne sto z nich. Za pozitívne hodnotí to, že sa zdravotnícky personál postupne vracia do nemocníc. V karanténe je aktuálne 2 582 zdravotníkov.



Mobilita obyvateľov podľa Krajčího za posledné dni výrazne neklesla. V hromadnej doprave neklesla ani na úroveň zo začiatku novembra, keď sa konalo celoplošné testovanie. V automobilovej doprave je mobilita o niečo nižšia, dôvodom je aktuálne platný zákaz vychádzania a zákaz presunu medzi jednotlivými regiónmi.



Čo sa týka vakcinácie, do štvrtka večer zaočkovali na Slovensku 19 727 ľudí. Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje zatiaľ 20 podozrení na nežiadúce účinky po podaní vakcíny Comirnaty. Aktuálne sú hlásené tri závažné vedľajšie účinky a 17 nezávažných. Prítomné sú podľa Krajčího u ľudí, ktorí si nie sú vedomí, že prekonali ochorenie.

"Znamená to však to, že imunitný systém dobre zareagoval a budú mať vytvorené dobré protilátky," uviedol. Aktuálne počty zaočkovaných bude rezort zverejňovať, začať by chcel už od pondelka.

