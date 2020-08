Kroky na zlepšenie hospodárenia nemocníc už realizujeme, tvrdí ministerstvo

vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že pre štátne nemocnice zavedie centrálne riadenú prípravu rozpočtu.

31. aug 2020 o 14:36 TASR

BRATISLAVA. Rezort zdravotníctva už realizuje konštruktívne kroky na zlepšenie hospodárenia nemocníc. Pre TASR to v reakcii na návrh dlhovej brzdy nemocníc koaličnej poslankyne Jany Cigánikovej (SaS) uviedla hovorkyňa Ministerstva

zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Odmeňujú ich podľa výsledkov

"Už dnes sú riaditelia štátnych nemocníc odmeňovaní v závislosti aj od dosiahnutých hospodárskych výsledkov, no plánujeme kroky nastaviť ešte efektívnejšie," komentovala s tým, že rezort teší, že koaličný partner verejne deklaroval spoločný zámer a ocenil spoluprácu a komunikáciu s MZ SR.

Eliášová pripomenula, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že pre štátne nemocnice zavedie centrálne riadenú prípravu rozpočtu a jeho priebežné vyhodnocovanie, jednotný ekonomický softvér, centrálne obstarávanie, riadenie platieb a viacstupňové schvaľovanie objednávok a zmlúv s prahovými hladinami.

Za tento záväzok nesie zodpovednosť MZ SR. "Úsporné hospodárenie však môžete nastaviť len s partnermi, ktorým dôverujete a na ktorých osobnú integritu sa môžete spoľahnúť. Preto je a bola dôležitá aj výmena vedenia v niektorých nemocniciach, ktoré nehospodárne nakladali so zverenými finančnými prostriedkami verejného zdravotníctva," informoval rezort zdravotníctva s dôvetkom, že pre efektívne zavedenie dlhovej brzdy je potrebné rozpliesť chobotnice biznisov, čo sa podľa slov Eliášovej v niektorých nemocniciach darí.

Dlhová brzda

Lepšiemu hospodáreniu nemocníc by podľa SaS pomohla dlhová brzda. Okrem zavedenia bodového systému na hodnotenie finančnej kondície nemocníc by mala priniesť aj sankcie pre manažérov štátnych nemocníc, ktoré sa budú zadlžovať. Navrhuje to predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková. Vysvetlila, že ak by sa dlh nemocnice neprehlboval, MZ SR by malo podľa slov poslankyne uhradiť štvrtinu jej záväzkov.

V prípade, že sa budú dlhy prehlbovať, vedenie nemocnice by zase mohlo byť podľa Cigánikovej sankcionované.