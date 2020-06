"Pretekári" na Pezinskej babe. Pozrite si video

Vodiči si cestu často mýlia s pretekárskou dráhou.

23. jún 2020 o 8:51 Karin Talajková

PEZINOK. Bratislavská polícia upozorňuje na úsek cesty známy ako Pezinská baba. Na sociálnej sieti ho prezvala "Najznámejšou pretekárskou dráhou na západnom Slovensku".

"Na Pezinskej Babe stretávame šoférov, ktorí idú pomaly a opatrne ale zároveň aj vodičov, ktorí hľadajú limit nielen auta, ale aj svoj vlastný. A tam to zďaleka nekončí. Ešte odvážnejší sú motorkári, ktorí tu nezriedka jazdia ako v Moto GP," informovala polícia.

Bratislavskí policajti zároveň upozornili, že na úseku organizujú pravidelné kontroly.

"Hliadky na tomto mieste pravidelne vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, pri ktorom sa zameriavajú aj na meranie rýchlosti, ako aj realizáciu inštitútu objektívnej zodpovednosti," uviedla polícia.

Ako príklad polícia uviedla dohľad z 13. júna. "Bratislavskí policajti v súvislosti s využitím objektívnej zodpovednosti zaznamenali v smere do Perneku dva závažné dopravné priestupky v súvislosti s predchádzaním v mieste, kde je to zakázané. Za takéto konanie hrozí pokuta až do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dva roky," uzavrela polícia.