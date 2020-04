Atmosféra v Domove sociálnych služieb v Pezinku sa podľa Drobu zlepšila

Posledný deň nebol potrebný žiaden prevoz do nemocnice.

22. apr 2020 o 13:12 TASR

PEZINOK. Atmosféra v Domove sociálnych služieb (DSS) a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku, kde sa u viacerých klientov i zamestnancov potvrdilo ochorenie COVID-19, sa viditeľne a citeľne zlepšila.

Uviedol to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a poukázal na to, že v utorok (21. apríla) nebol potrebný žiaden prevoz do nemocnice.

Osem klientov zomrelo

Aktuálne je v zariadení prítomných 61 klientov, z toho 30 pozitívnych a 31 negatívnych na COVID-19. "Hospitalizovaných bolo 32 klientov, osem zomrelo. Z celkového počtu 61 klientov je v zariadení 16 imobilných a 45 mobilných klientov," spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Kraj tvrdí, že po tom, ako v sobotu 18. apríla nastúpil do DSS v Pezinku krízový manažment, sa situácia postupne zlepšuje. Rady zamestnancov doplnili nové posily a zariadenie prešlo hĺbkovou dezinfekciou.

"Kým minulý týždeň bol pre všetkých mimoriadne vyčerpávajúci, tento týždeň už však máme dostatok personálu na to, aby si dokázali zamestnanci aj oddýchnuť," poznamenal Droba.

Riziko prenosu znížili na minimum

Po potvrdení prvého výskytu nového koronavírusu v DSS Pezinok prešli testovaním na COVID-19 všetci zamestnanci aj klienti. Pozitívne testovaní klienti sú fyzicky oddelení od tých s negatívnym výsledkom.

"Tým sa aj riziko prenosu vírusu znížilo na minimum. Samosprávny kraj rozhodol, že centrum COVID-19 v Pezinku nevznikne," podotkla Forman.

DSS Pezinok je od soboty 11. apríla v karanténe a v okolí domova je ochranné pásmo. V uplynulých dňoch tam totiž bolo pozitívne testovaných viacero klientov a pracovníkov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a boli zaznamenané aj prvé úmrtia.

V tejto súvislosti odvolal vo štvrtok 16. apríla predseda BSK riaditeľku domova Violu Schmidtovú. Polícia pre situáciu v DSS Pezinok začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.