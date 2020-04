Na Covid-19 včera zomreli dvaja pacienti. Jeden z DSS v Pezinku

Predpokladá sa, že z domova oznámia aj ďalšie pozitívne testy.

16. apr 2020 o 12:43 Peter Matula

PEZINOK. Medzi dvomi včerajšími obeťami koronavírusu je aj pacient z pezinského Domova sociálnych služieb (DSS). Zomrel v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

"Stav bol počas dňa stabilizovaný, náhle sa ale zhoršil, napriek enormnej snahe zdravotníkov v nemocnici sa mu, žiaľ, nepodarilo pomôcť," uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

V prípade zariadenia v Pezinku ide už o štvrté úmrtie. Včera minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval o prvých troch prípadoch úmrtí z tohto zariadenia - jeden človek zomrel ešte 5. apríla a ďalší dvaja v stredu ráno.

"Napriek tomu, že to nie je kompetencia župy, v najbližších dňoch dáme na vlastné náklady otestovať všetkých klientov a zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb. Zároveň do zariadenia v Pezinku nasadzujeme krízového manažéra. Je to skúsená osoba z radov úradu BSK. Ukázala nesmiernu statočnosť, že ide minimálne na dva týždne medzi ľudí, ktorí sú pozitívni," povedal ešte včera bratislavský župan Juraj Droba.

Keďže nie sú známe ešte všetky výsledky testov, je pravdepodobné, že pribudnú ďalšie pozitívne prípady spomedzi testovaných z pezinského DSS.

Domov sociálnych služieb v Pezinku je zatiaľ najväčším ohniskom nákazy - k včerajšiemu dňu tam evidovali 64 prípadov, v drvivej väčšine ide o klientov.

Na Slovensku pribudlo za uplynulý deň 114 pacientov s pozitívnym výsledkom.

Laboratória vyšetrili spolu za včera (15.4.) 2967 vzoriek. Spolu tak máme na Slovensku 977 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet s negatívnym výsledkom je 33 481.