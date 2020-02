V Pezinku očakávajú vysokú účasť, miestnosti sú plné

Od 7.00 hod. otvorili všetkých 18 volebných okrskov v Pezinku.

29. feb 2020 o 12:28 (aktualizované 29. feb 2020 o 12:55) Martin Žigo

PEZINOK. Voľby v Pezinku sú zatiaľ bez komplikácií. Vo volebných okrskoch hlásia vysokú účasť.

Pokojný priebeh v Pezinku

K voľbách chodia podľa informácií všetky vekové kategórie. "Beriem to ako povinnosť a so stranou, ktorú som volil sa úplne stotožňujem," povedal 24-ročný Andrej z Pezinka.

Opačný problém má 73-ročná dôchodkyňa Eva. "Doposiaľ som sa zúčastnila každých parlamentných volieb, no teraz nie som vôbec presvedčená, komu by som mala dať hlas. Nikomu z nich neverím," tvrdila pred vstupom do volebnej miestnosti.

Volebná účasť v Pezinku sa očakáva vysoká. "Voľby prebiehajú pokojne a bez problémov. Z odhadov, ktoré máme z jednotlivých okrskových volebných komisií, je tieto voľby oveľa väčší záujem, ak to porovnáme s rovnakým časovým intervalom spred štyroch rokov," povedala hovorkyňa Pezinka Erika Liptáková.

Plné volebné miestnosti sú aj v Modre.

Prezidentka musela čakať v rade

Vyššiu účasť pocítila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Tá musela čakať v rade pred vstupom do volebnej miestnosti v Materskej škole na Svätoplukovej v Pezinku.

"Prvýkrát som pri voľbách čakala v rade. Neviem, či je to len hodinou, ktorú som si vybrala, aby som šla voliť, alebo to môže signalizovať vyššiu volebnú účasť. Veľmi by som však bola rada, aby to druhé bola pravda," poznamenala Čaputová.

Voľby 2016

Pozrite si, ako volili občania v troch mestách a štrnástich obciach v okrese Pezinok pred štyrmi rokmi.

Najväčší podiel hlasov získala v Pezinskom okrese strana SMER-SD (24,16%). Druhou najúspešnejšou stranou bola Sloboda a Solidarita (SaS) s 19,31% hlasov a 14,90% získalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

SMER-SD nezvíťazil v jednom meste a troch okresných obciach. V Pezinku, Limbachu a Viničnom získala viac hlasov SaS a v obci Píla dominovala strana SME RODINA - Boris Kollár.

V roku 2016 sa volieb do slovenského parlamentu zúčastnilo v okrese Pezinok 35 420 občanov. To predstavuje volebnú účasť 67,51%, zatiaľ čo celorepublikový priemer predstavoval 59,82 percenta. V Pezinskom okrese zaznamenal najvyššiu účasť Limbach (75,76%).

Účasť vo voľbách v roku 2016: