V Pezinku otvorili záchytné parkovisko pre takmer 300 áut

12. dec 2019 o 11:11 (aktualizované 12. dec 2019 o 13:12) SITA, Martin Žigo

PEZINOK. Vo štvrtok slávnostne otvorili záchytné parkovisko v Pezinku. Jeho celková kapacita je 291 parkovacích miest vrátane miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko má taktiež stojiská pre 30 bicyklov, ktoré sú pod prístreškom.

Na výstavbu prispela 2,15 miliónmi eur Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Parkovisko bude oplotené, osvetlené, napojené na informačný a kamerový systém. Prístup na parkovisko bude z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany.

„Čoraz viac ľudí chápe, že dochádzať do Bratislavy verejnou osobnou dopravou je oveľa pohodlnejšie, ekologickejšie a bezpečnejšie ako cesta autom. Projekty záchytných parkovísk budovaných z eurofondov sú súčasťou našej stratégie dostať ľudí z áut do prostriedkov hromadnej dopravy. V Pezinku dnes otvárame prvé parkovisko zo štyroch plánovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra,“ povedal minister Érsek.

Parkovisko je prepojené s nástupiskom železničnej stanice cez predĺžený podchod s výťahom, ktorý zabezpečuje mimoúrovňový príchod na ostrovné nástupisko.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil minister dopravy a výstavby Arpád Érsek,

generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Igor Polák, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, generálny riaditeľ Skanska SK Miroslav Potoč a primátor Pezinka Igor Hianik.

V októbri pribudlo v Šenkviciach

Koncom októbra pribudlo taktiež záchytné parkovisko v Šenkviciach. V neďalekej obci pribudlo 87 parkovacích miest za viac ako 1,2 milióna eur.

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vznikli a už sa aj zrealizovali ďalšie projekty.

V septembri otvorili záchytné parkovisko v Malackách s 91 miestami pre autá. Jeho vybudovanie stálo približne 750-tisíc eur. V júli zas slávnostne otvorili prestupný dopravný terminál vo Svätom Jure. Stál takmer 613-tisíc eur a pozostáva z 58 parkovacích miest a niekoľkých prístreškov pre bicykle, súčasťou sú aj dve parkovacie miesta pre autobusy.

Stavia sa aj v Ivanke pri Dunaji

S výstavbou záchytného parkoviska začali aj v Ivanke pri Dunaji (okres Senec) so 158 miestami pre autá a 80 stojísk pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do pol roka a bude stáť približne 1,7 milióna eur.

Záchytné parkoviská majú pribudnúť v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle).

Parkovací dom v Senci

Mesto Senec v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánuje vyčleniť peniaze na parkovací dom v blízkosti železničnej stanice, aj na cyklotrasu, ktorá by spájala železničnú stanicu v Senci so železničnou zastávkou vo Veľkom Bieli.