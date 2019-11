Záchytné parkovisko v Pezinku dokončili, otvoriť by ho mali tento rok

Parkovisko je po stavebnej stránke ukončené, prebiehajú však administratívne procesy k zabezpečeniu užívania stavby.

26. nov 2019 o 17:40 Martin Žigo

PEZINOK. Záchytné parkovisko za železničnou stanicou by mali otvoriť v decembri. Celková cena za výstavbu je vyše 1,9 milióna eur (bez DPH).

Parkovisko bude mať 291 parkovacích miest a jeho súčasťou budú aj stojany pre tridsať bicyklov.

Prebiehajú administratívne procesy

Výstavba je už ukončená, avšak momentálne prebiehajú administratívne procesy k zabezpečeniu užívania stavby. Podľa hovorcu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michala Lukáča, predpokladaný termín otvorenia parkoviska je v decembri tohto roka.

"Prístup pre cestujúcich bude zabezpečený predĺžením existujúceho podchodu pod koľajou číslo 5 a taktiež cestou do priestorov parkoviska. K dispozícii bude aj výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k nástupištiam," hovorí Lukáč.

Parkovisko bude oplotené, osvetlené, napojené na informačný a kamerový systém. Prístup na parkovisko bude z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany.

Potrebná úprava križovatky

Na podnet vedenia mesta, okresného úradu a Dopravného inšpektorátu Pezinok realizuje ŽSR aj úpravu križovatky Moyzesova – Kalinčiakova. Ide o vyžiadanú investíciu súvisiacu s výstavbou záchytného parkoviska.

Úprava križovatky Moyzesova – Kalinčiakova (zdroj: Dominika Bedecsová)

Úpravy zahŕňajú rozšírenie vozovky, vybudovanie nového jazdného pruhu na Moyzesovej ulici, nových chodníkov a priechodov pre chodcov, ktoré na križovatke chýbali, zeleného pásu na výsadbu nových stromov i výmenu radiča svetelnej signalizácie.

Stavebné práce na križovatke začali realizovať 11. novembra a ukončiť by ich mali v prvý decembrový týždeň.

V októbri pribudlo v Šenkviciach

Koncom októbra pribudlo taktiež záchytné parkovisko v Šenkviciach. V neďalekej obci pribudlo 87 parkovacích miest za viac ako 1,2 milióna eur.

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vznikli a už sa aj zrealizovali ďalšie projekty.

V septembri otvorili záchytné parkovisko v Malackách s 91 miestami pre autá. Jeho vybudovanie stálo približne 750-tisíc eur. V júli zas slávnostne otvorili prestupný dopravný terminál vo Svätom Jure. Stál takmer 613-tisíc eur a pozostáva z 58 parkovacích miest a niekoľkých prístreškov pre bicykle, súčasťou sú aj dve parkovacie miesta pre autobusy.

Stavia sa aj v Ivanke pri Dunaji

S výstavbou záchytného parkoviska začali aj v Ivanke pri Dunaji (okres Senec) so 158 miestami pre autá a 80 stojísk pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do pol roka a bude stáť približne 1,7 milióna eur.

Záchytné parkoviská majú pribudnúť v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle).

Parkovací dom v Senci

Mesto Senec v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánuje vyčleniť peniaze na parkovací dom v blízkosti železničnej stanice, aj na cyklotrasu, ktorá by spájala železničnú stanicu v Senci so železničnou zastávkou vo Veľkom Bieli.