V Šenkviciach otvorili nové záchytné parkovisko

Ďalšie parkoviská majú pribudnúť v Ivanke pri Dunaji a v Pezinku.

1. nov 2019 o 12:40 SITA

BRATISLAVA. Prestupný dopravný terminál na Nádražnej ulici v Šenkviciach v okrese Pezinok tento týždeň slávnostne otvorili. Informoval o tom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na sociálnej sieti.

Ako pre agentúru SITA uviedol starosta Šenkvíc Peter Fitz, jeho vybudovanie stálo viac ako 1,2 milióna eur, z toho 95 percent financovali z eurofondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Vzniklo tu 87 parkovacích miest. Ďalšie parkoviská majú pribudnúť v Ivanke pri Dunaji a v Pezinku.

Kľúčový prestupný bod

"Po Svätom Jure a Malackách už môžu autá odparkovať a presadnúť na verejnú dopravu aj obyvatelia Šenkvíc. Je to kľúčový prestupný bod aj pre Modru, Blatné a Vištuk. V pláne je aj budovanie cyklotrasy zo Šenkvíc do Modry. Záchytné parkovisko dostane v krátkom čase aj Ivanka pri Dunaji a Pezinok," uviedol Juraj Droba na sociálnej sieti.



Počas rekonštrukcie už existujúceho dopravného terminálu v Šenkviciach vybudovali nové bezbariérové chodníky pre bezpečný prístup chodcov k verejnej osobnej doprave. Ľudia z parkoviska prestúpia na verejnú osobnú dopravu - vlak či autobus.

Niekoľko projektov

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vzniklo a už sa aj zrealizovalo niekoľko projektov. V pondelok 23. septembra otvorili záchytné parkovisko v Malackách s 91 miestami pre autá. Jeho vybudovanie stálo približne 750-tisíc eur. V utorok 30. júla slávnostne otvorili prestupný dopravný terminál financovaný z IROP vo Svätom Jure. Stál takmer 613-tisíc eur a pozostáva z 58 parkovacích miest a niekoľkých prístreškov pre bicykle, súčasťou sú aj dve parkovacie miesta pre autobusy.

V utorok 23. júla schválil Slovenský pozemkový fond (SPF) výstavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec so 158 miestami pre autá a 80 stojísk pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do pol roka a bude stáť približne 1,7 milióna eur. Záchytné parkovisko pribudne v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle).

Plánujú aj v Senci

Aktivity v oblasti integrovanej dopravy vyvíja aj mesto Senec, v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánuje vyčleniť peniaze na parkovací dom v blízkosti železničnej stanice, aj na cyklotrasu, ktorá by spájala železničnú stanicu v Senci so železničnou zastávkou vo Veľkom Bieli.