V Pezinku niekto rozmiestňuje pre psov návnady so žiletkami

Keby sa taký kúsok žiletky dostal do tráviaceho traktu, spôsobil by psovi vnútorné krvácanie.

17. apr 2019 o 15:59 Martin Žigo

PEZINOK. V Pezinku niekto úmyselne útočí na psov. Do trávy, kríkov či ku kontajnerom rozhadzuje párky so žiletkami, háčikmi na ryby alebo čepeľami orezávacích nožov.

Podľa Petra Urbana z mestskej polície boli prípady nahlásené najmä na sídlisku Sever (ulice Svätoplukova, Laca Novomeského a Suvorovova). O situácii informujú aj viacerí psíčkari na sociálnej sieti Facebook.

Prečítajte si tiež: Schátranú kúriu chce vlastník zbúrať, Pezinčania spisujú petíciu

Páchateľ používa klasickú žiletku polámanú na menšie časti, ktorú následne strčí do párku alebo špekačky.

"Zožral kúsok párku, celý deň mu bolo zle. Mysleli sme si, že sa priotrávil, to nám prvé napadlo. Večer mu bolo zle a napínalo ho. Zistili sme, že je tam kúsok niečoho, očistili sme to a bol to kúsok žiletky," povedala psíčkarka z Pezinka pre Noviny.sk. Keby sa však takýto kúsok žiletky dostal do tráviaceho traktu, spôsobil by mu vnútorné krvácanie.

Išlo o takmer desiatku hlásení, páchateľ však zatiaľ nie je známy. Mestskí policajti ale usúdili, že môže ísť o trestný čin a hlásenia posunuli štátnej polícii. "Mestská polícia Pezinok zvýšila pešiu hliadkovú činnosť na uvedených miestach a taktiež využitie technických prostriedkov ako je kamerový systém a fotopasce," dodal pre MY Pezinok Peter Urban.