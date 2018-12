Gastroenterológ: Je mýtus, že tvrdý alkohol pomáha stráviť mastné jedlá

Na čo si dávať cez sviatky pozor.

23. dec 2018 o 12:18 TASR

PEZINOK. To, že pitie tvrdého alkoholu pomáha stráviť mastné jedlá, je len mýtus. Priveľké množstvo tvrdého alkoholu môže vyvolať akútnu žalúdočnú nevoľnosť, podráždenie žalúdka a vracanie. Upozornil na to gastroenterológ Peter Minárik.

Potraviny, ktoré pomáhajú absorbovať alkohol

Ak už sa chystáme na vianočnú či novoročnú párty, podľa Minárika je "naozaj dôležité" nezabudnúť na to, že alkohol treba piť striedmo, najlepšie však nepiť.

Varoval, že pri väčšom množstve sa často nezaobídeme bez bolesti hlavy či žalúdočných ťažkostí. Tým sa však dá čiastočne predchádzať dobre zvoleným jedálnym lístkom a kvalitným pitným režimom.

"Z jedálneho lístka by sme sa mali zamerať na jedlá s vyšším obsahom bielkovín a tukov, ktoré pomáhajú pri absorbovaní alkoholu. Určite by sme preto mali dať prednosť mäsitým pokrmom, syrom či rybám, avšak vyhnúť by sme sa mali vyprážaným jedlám, ktoré zbytočne zaťažia žalúdok a vyvolajú pocit nevoľnosti," vysvetlil lekár. Užitočnými sú podľa neho aj ovocie a zelenina, pretože obsahujú veľa vody, ktorú telo pri pití stráca.

Pri opici pomáha minerálna voda

"Veľmi dôležitý je pitný režim, nemám na mysli skladbu alkoholických nápojov, ale hlavne pitie "nealka". Nestačí piť vodu len pred alebo po zábave, dôležité je tekutiny dopĺňať aj počas nej. Alkohol odvádza z tela vodu a prichádza dehydratácia, ktorá vytvára v hlave tlak prejavujúci sa bolesťami. Preto je dôležité piť veľa vody či už počas popíjania, ale aj na druhý deň, aby ste telu vrátili požičané," zdôraznil.

Pri "opici" pomáha podľa gastroenterológa napríklad zásaditá minerálna voda, ktorou si možno doplniť nielen tekutiny, ale aj chýbajúce minerály.

"Ak už hovoríme o skladbe alkoholu, určite by sme sa mali vyvarovať prílišnému pitiu tvrdého alkoholu, ktorý taktiež nepomáha pri trávení. Tvrdý alkohol totiž potláča tvorbu tráviacich enzýmov. A v ťažších prípadoch môže dôjsť až k podráždeniu žlčníka, dokonca i k žlčníkovej kolike," dodal lekár s tým, že kolika hrozí ľuďom, ktorí majú žlčníkové kamene.