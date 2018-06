Majáky i streľba. Agresívny šofér sa nakoniec pustil aj do policajtov

Policajná naháňačka sa začala už v Bratislave, skončila až pred Pezinkom. Policajti museli zablokovať cestu služobným vozidlom.

29. jún 2018 o 12:54 Peter Briška

PEZINOK. Bratislavskí policajti spozorovali včera (28. jún) večer na Púchovskej ulici podozrivé motorové vozidlo značky Ford Mondeo s bratislavskou ŠPZ- kou. Prostredníctvom operačného strediska vyhlásili aj generálnu výzvu o jeho prenasledovaní. Jeho vodič mal byť podozrivý z krádeže.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ohrozoval ďalších

„Vodič viedol toto vozidlo vo vysokej rýchlosti smerom von z mesta, pričom bol prenasledovaný hliadkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku. Z uvedeného dôvodu sa k prenasledovaniu unikajúceho vozidla pripojila aj hliadka PMJ,“ popísala Veronika Slamková hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Prečítajte si tiež: Nemáte plán na voľný štvrtok? Vyberte sa aj s rodinou na Katarínku

Policajti po celý čas prenasledovania vyzývali vodiča k zastaveniu, či už svetelnými alebo zvukovými signálmi. Ten to však nerešpektoval a bezohľadnou jazdou ohrozoval život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.

„Na križovatke ulíc Detvianska – Púchovská prišlo k zrážke unikajúceho vozidla s osobným motorovým vozidlom značky Škoda Fabia, no vodič aj napriek tomu pokračoval vo svojej nebezpečnej jazde v smere do obce Svätý Jur,“ doplnia Slamková.

Začali strieľať

Keď sa naháňačka presunula do nezastavanej oblasti za nadjazdom ulice Rybničná, jeden z policajtov vytiahol zbraň. Najskôr dvakrát vystrelil do vzduchu, šofér nereagoval, potom padli ďalšie tri výstrely mierené do zadnej časti auta. Jedna guľka trafila auto do zadného nárazníka.

„Vodič nereagoval ani na túto streľbu a s vozidlom vysokou rýchlosťou naďalej unikal cez obec Svätý Jur v smere do Pezinka. Následne pred Pezinkom sa policajtom podarilo unikajúce vozidlo zablokovať a služobným motorovým vozidlom mu zabrániť v pokračovaní v jazde,“ zhrnula hovorkyňa.

Na opakované výzvy policajtov, aby vystúpil z auta, muž nereagoval. Namiesto toho sa autom pohol smerom na mužov zákona. Jeden z nich opäť vytiahol zbraň, muž začal manipulovať s neznámym predmetom pod volantom. „Nakoľko vzniklo podozrenie, že môže mať pri sebe zbraň a opätovne sa pohol s vozidlom dopredu, ďalší z policajtov použil služobnú obrannú tyč na rozbitie okna na vodičových dverách.“

Odmietal vystúpiť

Muž stále odmietal vystúpiť zo zamknutého auta. „Policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky, a to hmaty, chvaty, údery sebaobrany. Aj počas úkonu zadržania kládol muž aktívny odpor a policajtov udieral päsťami. Následne bol príslušníkmi PZ spacifikovaný za použitia služobných pút,“ priblížila celú udalosť s tým, že v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov boli mužovi spôsobené poranenia, ktoré si vyžiadali jeho ošetrenie v nemocnici.

Prečítajte si tiež: Pozrite si, ako pálili jánske ohne v Pezinku

Lekárske ošetrenie si takisto vyžiadal útok na dvoch príslušníkov PZ, ktorí fyzickým útokom agresívneho muža utrpeli viaceré zranenia. Pri zákroku muž poškodil aj policajné vozidlo, do ktorého úmyselne narazil. „Lustráciou v policajných evidenciách bolo zistené, že zo strany prokurátora Okresnej prokuratúry v Trnave bol v priebehu uplynulých dní daný súhlas na zadržanie tohto muža z dôvodu podozrenia zo spáchania zločinu krádeže.“.

Prípadom sa v súčasnosti aj naďalej zaoberajú policajti z Pezinka. Muž je dôvodne podozrivý aj zo spáchania zločinu útoku na verejného činiteľa v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.