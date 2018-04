Prvý cyklochodník v uliciach Pezinka, mesto a ľudia sa zhodli

V budove Mestského úradu v Pezinku sa uskutočnilo verejné prerokovanie obojsmernej cyklodopravy na ulici SNP.

12. apr 2018 o 9:53 Martin Žigo

PEZINOK. Obojsmerná cyklodoprava na ulici SNP. Vo štvrtok 5. apríla bolo v budove Mestského úradu v Pezinku verejné prerokovanie pripravovaného zámeru. Účastníci stretnutia sa na jej vybudovaní zhodli.

Verejné prerokovanie cyklodopravy

Na stretnutí najskôr odznel samotný návrh vyznačenia cyklochodníka a následne sa diskutovalo. Obyvatelia i cyklistickí nadšenci mali viaceré otázky, najmä ohľadom parkovania a dopravného značenia.

Parkovanie bude podľa projektu možné pozdĺžne iba na jednej strane. Vedúca oddelenia životného prostredia a výstavy MsÚ Pezinok Renáta Klimentová však ubezpečuje, že zmeny nebudú mať veľký dopad na počet parkovacích miest. Uviedla to pre TV Pezinok.

Ulica SNP by po realizácii mala byť bezpečnejšia a zlepšiť by sa mala i dopravná situácia.

Na výstavbu tejto cyklodopravy je vyčlenených 50 000 eur z mestského rozpočtu. Po finálnom odsuhlásení dopravného značenia a jeho určenia cestným správnym orgánom môže prísť k samotnej realizácii. Obyvatelia ulice SNP však dostanú najskôr priestor vyjadriť sa k navrhovanej zmene pred vydaním rozhodnutia na určenie dopravného značenia.

Šírkové usporiadanie komunikácie (zdroj: Cyklokoalícia Pezinok)

Cyklokoalícia Pezinok chcela realizáciu skôr

Cyklokoalícia Pezinok chcela začiatok realizácie cyklodopravy na ulici SNP už o rok skôr. Mesto Pezinok schválilo pre rok 2017 na rozvoj cyklodopravy 15 000 eur. Cyklokoalícia preto zorganizovala vo februári 2017 workshop, na ktorom so zamestnancami mesta, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a poslancami mestského zastupiteľstva prediskutovala najvhodnejšie využitie týchto prostriedkov.

Výsledkom boli odporúčania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre obojsmerný cyklochodník na ulici SNP a rekreačný okruh na Rozálke. Tieto odporúčania následne odprezentovala na príslušných komisiách, ktoré spolu s primátorom Oliverom Solgom už vo februári 2017 podporili návrh s pripomienkou, aby sa k tomuto zámeru vyjadrili obyvatelia ulice SNP.

„Cyklokoalícia Pezinok sa dlhodobo snaží presadiť lepšie podmienky pre cyklistov, peších ale aj verejný priestor. Cyklodopravu v našom meste vidíme ako ideálny spôsob dopravy v intravilane, neexistujú tu žiadne prudké stúpania, rozloha mesta dovoľuje prejsť celý Pezinok za par minút a parkovanie v centre a na sídlisku nie je žiaden problém. Okrem toho je dnes veľmi jednoduché vziať svoj bicykel vlakom do Bratislavy alebo Trnavy," povedal predstaviteľ Cyklokoalície Pezinok Emil Cino.

Štát nepodporuje cyklodopravu, tvrdí primátor

Skupina dobrovoľníkov urobila s obyvateľmi ulice anketu, v ktorej veľká väčšina so zmenou súhlasila. Prečo však trval proces tak dlho?

„Celý proces trval tak dlho len relatívne. Na prvom verejnom prerokovaní (na jeseň minulého roku) sme sa rozhodli, že do toho reálne ideme a dáme spracovať projektovú dokumentáciu. Opakovane sa do súťaže na PD nikto neprihlásil. Istú dobu trvalo projektantovi až návrh nakreslí a prekonzultuje s dopravným inžinierom. Toto bolo druhé stretnutie s občanmi a Cyklokoalíciou, kde sme dospeli k zhode," hovorí primátor Solga.

„Okrem toho už dva roky robíme cyklochodník do Limbachu a trvá to strašne dlho, nie však našou vinou. Taktiež sme na jeseň začali s Cyklokoalíciou aj cyklochodník do Svätého Jura. Paradoxne štát všade prezentuje, že podporuje cyklodopravu a cyklošport. Nie je to však pravda. Na cyklochodník do Limbachu sme museli kúpiť pozemky od Ministerstva vnútra. No nechcem sa sťažovať, som rád, že aspoň toto sa podarilo," zakončil Oliver Solga.

„Vítame a úprimne sa tešíme z dohody pri projekte obojsmernej cyklodopravy na ulici SNP. Spoločne s cyklochodníkom do Limbachu máme položeny prvý základný kameň, na ktorom môžeme ďalej stavať a spraviť naše mesto zdravšie a bezpečnejšie pre cyklistov a chodcov," dodal Emil Cino.